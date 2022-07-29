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    Агент: Дзюба может остаться в «Рубине» или вообще завершить карьеру

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    Футбольный агент Алексей Сафонов не исключает, что экс-капитан сборной России Артем Дзюба в ближайшее время может завершить карьеру.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

    «С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в "Рубине", а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит.

    В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать в районе 2-2,5 млн евро за сезон.

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    • С другой стороны, я не исключаю, что он проведет год в "Рубине" и готов играть за 300 тысяч евро. Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях?

    Дзюба давно всем все доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    Напомним, Дзюба в последнее время тренировался с «Рубином». При этом в казанском клубе отмечали, что не планируют подписывать 33-летнего форварда.

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