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    Корнеев: Дзюба — гордый человек. После «Зенита» ему сложно пойти в средний клуб

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев объяснил, почему экс-капитан сборной России Артем Дзюба до сих пор остается без команды.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

    «Здесь я могу только предполагать. Наверное, Дзюба не договорился с "Зенитом" по сроку контракта и по финансовым моментам. Сыграли роль какие-то запросы Артема. Но это, опять же, лишь мои догадки.

    Видимо, питерский клуб не стал удовлетворять его запросы. Тут надо учитывать возраст игрока. Да, он способен приносить пользу, но 33-летнему форварду сложно предлагать контракт сразу на три года. Максимум на два. Как-то так.

    Рынок же не стоит на месте. Наверное, те клубы, которые могли себе позволить пригласить Дзюбу, уже кого-то взяли. Опций у Артема становится все меньше и меньше. Уверен, в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история.

    Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за "Зенит" Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями. Наверное, до последнего он будет ждать какого-то интересного предложения — и по статусу клуба, и по финансам.

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    • Считаю, "Сочи" — это наиболее логичный вариант для Дзюбы в нынешней ситуации. Другое дело, заинтересованы ли в нем руководители клуба. По футбольным качествам он, конечно, подойдет этой команде. Сто процентов.

    Сейчас у "Сочи" нет центрального нападающего. Клубу нужен один или даже два игрока такого амплуа. На бумаге кандидатура Дзюбы напрашивается, но я не знаю всех пожеланий и приоритетов руководства Сочи», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

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