Колосков: Удивлен, что Дзюба никому в РПЛ не пригодился

Почетный президент РФСпрокомментировал тот факт, что экс-нападающий «Зенита»до сих пор не смог найти себе новую команду.

«Удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Артем — один из самых колоритных футболистов нашего чемпионата. Он умеет играть в футбол, может сказать что-нибудь интересное, да и поступки у него бывают оригинальные. Человек, который в центре внимания СМИ.

Я просто удивлен, что никому из клубов РПЛ он не пригодился. Может быть, как пишут, у него завышенные требования. Вся эта ситуация вызывает лишь удивление. Мне бы хотелось, чтобы Дзюба остался в России», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Сейчас Дзюба продолжает тренироваться в составе казанского «Рубина».