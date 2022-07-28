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    Капитан «Атлетико» Коке отреагировал на слухи о возможном переходе Роналдо в мадридский клуб

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    Капитан мадридского «Атлетико» Коке высказался по поводу возможного перехода в стан «матрасников» нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Коке
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    Коке

    «Снаружи команды ходит много слухов. Я доверяю всем своим одноклубникам, которые рядом со мной. У нас есть нападающий из Аргентины, другой из сборной Испании, ещё один из Португалии, а также из Бразилии и Франции. То есть у нас просто отличные игроки, и мы не слушаем то, что говорят вне команды, одноклубники фокусируются лишь на тех, кто есть в обойме. И будем добиваться успехов только с теми, кто достоин играть за наш клуб», — приводит слова Коке Marca.

    Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Роналду является «Атлетико». Однако 26 июля президент «Атлетико» заявил, что переход Роналду в мадридский клуб практически невозможен.

    Португальский нападающий хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выступать в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

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