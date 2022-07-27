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    Киевское «Динамо» одолело «Фенербахче» во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов

    «Фенербахче» — «Динамо» К: счет матча 1:2, обзор голов

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    Киевское «Динамо» одержало выездную победу над «Фенербахче» (2:1 д.в) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Киевское «Динамо»
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    Киевское «Динамо»

    На 54-й минуте турецкий клуб остался в меньшинстве. Юксек, забыв про свою жёлтую карточку, в грубом подкате снёс Виталия Буяльского, заработав удаление.

    Спустя три минуты киевляне реализовали численное преимущество. Кендзёра подключился в атаку, получил мяч у края штрафной «Фенербахче», проскочил мимо защитника и от лицевой прострелил к линии вратарской, откуда Буяльский в касание пробил точно в цель.

    На 70-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Байындыр сделал длинную передачу в штрафную «Динамо», где Валенсия, приняв мяч, получив по ногам от Попова.

    Сам Валенсия взялся за исполнение 11-метрового, но не переиграл голкипера Бущана, в прыжке отразившего мяч ногой.

    А на 89-й минуте хозяева отыгрались. Прошла подача от угла поля в штрафную, Бущан не рассчитал выход, не добравшись до мяча, а Салаи головой пробил точно в открытые ворота.

    Так как первый матч завершился со счетом 0:0, встреча перешла в экстра-таймы. На 114-й минуте прошёл силовой прострел слева от Овчаренко вдоль вратарской на Караваева, который пробил в касание, а Байындыр парировал мяч уже за ленточкой ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Фенербахче — Динамо К 1:2
    Голы: 0:1 Виталий Буяльский (57'), 1:1 Аттила Салаи (89'), 1:2 Oleksandr Karavaev (114') Фенербахче: Алтай Байиндыр, Брайт Осави-Самуэль, Марсель Тиссеран (Линкольн Оливейра, 85'), Аттила Салаи, Ферди Кадыоглу, Willian Arao (Филип Новак, 95'), Ирфан Кавечи (Эмре Мор, 46'), Ismail Yuksek, Диего Росси, Джошуа Кинг (Miguel Crespo, 63'), Эннер Валенсия (Сердар Дурсун, 77') Динамо К: Artem Besedin (Владимир Шепелев, 67'), Беньямин Вербич (Vladyslav Andriyovych Vanat, 38'), Виталий Буяльский (Denys Garmash, 67'), Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский, 106'), Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак (Kostiantyn Vivcharenko, 106'), Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра (Oleksandr Karavaev, 91'), Георгий Бущан Предупреждения: Виктор Цыганков (14'), Ismail Yuksek (29'), Сергей Сидорчук (33'), Брайт Осави-Самуэль (37'), Эннер Валенсия (45 + 3'), Владислав Дубинчак (45 + 3'), Ismail Yuksek (53'), Виталий Буяльский (58'), Николай Шапаренко (60'), Эмре Мор (63'), Аттила Салаи (98'), Denys Garmash (111')

    В 3-м раунде квалификации украинская команда сыграет с австрийским «Штурмом».

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