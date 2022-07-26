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    Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова

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    Агент Полина Лельчук отстранена на полгода от футбольной деятельности и оштрафована на 50 тысяч рублей, сообщает «Матч ТВ».

    Полина Лельчук
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    Полина Лельчук

    Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал Лельчук за высказывания в адрес бывшего селекционера московского «Локомотива» по молодежному футболу Александра Самедова.

    Лельчук ранее обвинила Самедова в харассменте.

    «Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии (»Локомотива« — прим.), которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром. Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить», — рассказала Лельчук в одном из интервью.

    Напомним, Самедов покинул должность селекционера «Локомотива» в начале апреля.

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