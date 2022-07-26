Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал Лельчук за высказывания в адрес бывшего селекционера московского «Локомотива» по молодежному футболу Александра Самедова.
Лельчук ранее обвинила Самедова в харассменте.
«Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии (»Локомотива« — прим.), которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром. Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить», — рассказала Лельчук в одном из интервью.
Напомним, Самедов покинул должность селекционера «Локомотива» в начале апреля.