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    Рязанцев: Надеюсь, «Торпедо» останется в РПЛ

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    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев дал комментарий после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

    Александр Рязанцев
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    Александр Рязанцев

    «Борьбы в матче хватало, "Динамо" очень грамотно играло. Сначала казалось, что невысокий темп, но у нас были полумоменты перед штрафной.

    Наверное, не очень правильно распоряжались своими возможностями. "Динамо" реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел [моментов нарушений].

    Было повреждение в прошлом матче? Сегодня я был готов выйти на замену. Всего прошло два тура, у нас есть время, чтобы проанализировать игру и внести коррективы. Надеюсь, что все будет хорошо, останемся в РПЛ, а для чего мы тогда выходили?» — цитирует Рязанцева ТАСС.

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