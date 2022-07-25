Рязанцев: Надеюсь, «Торпедо» останется в РПЛ

Полузащитник «Торпедо»дал комментарий после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

«Борьбы в матче хватало, "Динамо" очень грамотно играло. Сначала казалось, что невысокий темп, но у нас были полумоменты перед штрафной.

Наверное, не очень правильно распоряжались своими возможностями. "Динамо" реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел [моментов нарушений].

Было повреждение в прошлом матче? Сегодня я был готов выйти на замену. Всего прошло два тура, у нас есть время, чтобы проанализировать игру и внести коррективы. Надеюсь, что все будет хорошо, останемся в РПЛ, а для чего мы тогда выходили?» — цитирует Рязанцева ТАСС.