Бородюк: Проиграли «Динамо» из-за собственных ошибок, было много брака

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:4).

«Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит.

Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть.

Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения.

Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений. Комментировать судейские решения — не в моей компетенции», — сказал Бородюк «Чемпионату».

В 1-м туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).