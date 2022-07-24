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    Бородюк: Проиграли «Динамо» из-за собственных ошибок, было много брака

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    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4).

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит.

    Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть.

    Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения.

    Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений. Комментировать судейские решения — не в моей компетенции», — сказал Бородюк «Чемпионату».

    В 1-м туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).

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