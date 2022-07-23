«Оренбург» — «Урал»: счет 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: Telegram «Оренбурга»
Героем поединка стал нападающий «горожан» Владимир Сычевой. Это лишь второй матч форварда в РПЛ.
Отметим, что еще при нулевом счете «Урал» остался в меньшинстве из-за удаления Лео Гогличидзе.
РПЛ. 2 тур
Голы: 1:0 — 46 Сычевой, 2:0 — 67 Сычевой, 3:0 — 77 СычевойОренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Ковалев, Полуяхтов, Эктов, Марин, Мансилья, Гурциев, Титков, Оганесян, Сычевой, Капленко, Башич, ВоробьевУрал: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Иллой-Айет, Бевеев, Емельянов, Мишкич, Юшин, Коновалов, Гаджимурадов, Сунгатулин, Егорычев, Каштанов, БикфалвиПредупреждения: Мишкич (19), Коновалов (27), Егорычев (47), Воробьев (82), Титков (89)Удаление: Гогличидзе (36)
«Оренбург» с 3 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без единого балла и отрицательной разницей мячей -5 замыкает список. .Stat1Match Оренбург — Урал 3:0 (0:0, 3:0)