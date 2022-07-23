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    «Оренбург» разгромил «Урал»

    «Оренбург» — «Урал»: счет 3:0, обзор голов

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    В матче 2 тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле разгромил «Урал» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Героем поединка стал нападающий «горожан» Владимир Сычевой. Это лишь второй матч форварда в РПЛ.

    Отметим, что еще при нулевом счете «Урал» остался в меньшинстве из-за удаления Лео Гогличидзе.

    РПЛ. 2 тур
    Голы: 1:0 — 46 Сычевой, 2:0 — 67 Сычевой, 3:0 — 77 СычевойОренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Ковалев, Полуяхтов, Эктов, Марин, Мансилья, Гурциев, Титков, Оганесян, Сычевой, Капленко, Башич, ВоробьевУрал: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Иллой-Айет, Бевеев, Емельянов, Мишкич, Юшин, Коновалов, Гаджимурадов, Сунгатулин, Егорычев, Каштанов, БикфалвиПредупреждения: Мишкич (19), Коновалов (27), Егорычев (47), Воробьев (82), Титков (89)Удаление: Гогличидзе (36)

    «Оренбург» с 3 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без единого балла и отрицательной разницей мячей -5 замыкает список. .Stat1Match Оренбург — Урал 3:0 (0:0, 3:0)

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