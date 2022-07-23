Нигматуллин: В матче ЦСКА — «Сочи» будем смотреть, как две команды играют в футбол Федотова

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
«Сочи» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России под руководством Владимира Федотова, который летом возглавил ЦСКА.
«Федотов — это тренер, который сделал "Сочи", который довел команду до очень высокого результата. Болельщики ЦСКА надеются, что такое же получится у тренера в ЦСКА.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Сочи"
Что касается "Сочи", то времени прошло мало, поэтому что-то изменить в их игре сложно. "Сочи" будет играть на багаже Федотова.
Грубо говоря, в субботу мы будем смотреть, как две команды играют в футбол Федотова», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».
Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 23 июля в Москве, начало — в 15:00 мск.