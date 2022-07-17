«Челси» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Кимпембе. «Синие» готовы заплатить 50 млн евро

Преснель Кимпембе Фото: globallookpress.com
Одного из ведущих игроков обороны «ПСЖ» хочет приобрести «Челси». По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры, но пока что у них есть разногласия по поводу суммы трансфера.
«ПСЖ» хочет получить за Кимпембе 60-65 миллионов евро, «Челси» предлагает не больше 45.
Отмечается, что «Париж» отпустит Преснеля только в том случае, если «Челси» согласится на их условия.
Напомним, ранее «Челси» купил атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Приобретение еще одного центрального защитника остается приоритетной целью лондонского клуба после ухода из команды Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.