«Челси» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Кимпембе. «Синие» готовы заплатить 50 млн евро

Защитник «Пари Сен-Жермен»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Одного из ведущих игроков обороны «ПСЖ» хочет приобрести «Челси». По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры, но пока что у них есть разногласия по поводу суммы трансфера.

«ПСЖ» хочет получить за Кимпембе 60-65 миллионов евро, «Челси» предлагает не больше 45.

Отмечается, что «Париж» отпустит Преснеля только в том случае, если «Челси» согласится на их условия.

Напомним, ранее «Челси» купил атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Приобретение еще одного центрального защитника остается приоритетной целью лондонского клуба после ухода из команды Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.