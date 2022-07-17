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    «Челси» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Кимпембе. «Синие» готовы заплатить 50 млн евро

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Преснель Кимпембе
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    Преснель Кимпембе

    Одного из ведущих игроков обороны «ПСЖ» хочет приобрести «Челси». По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры, но пока что у них есть разногласия по поводу суммы трансфера.

    «ПСЖ» хочет получить за Кимпембе 60-65 миллионов евро, «Челси» предлагает не больше 45.

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    • Отмечается, что «Париж» отпустит Преснеля только в том случае, если «Челси» согласится на их условия.

    Напомним, ранее «Челси» купил атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Приобретение еще одного центрального защитника остается приоритетной целью лондонского клуба после ухода из команды Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

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