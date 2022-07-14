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    Тухель о переходе Роналду и Левандовски в «Челси»: Сейчас наша линия нападения не нуждается в усилении

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    Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался по поводу слухов вокруг перехода в стан «синих» Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я не буду отказываться от комментария, но сейчас наша линия нападения не нуждается в усилении. Мы очень хотим подписать игрока в защиту, это ни для кого не секрет. Уже отталкиваясь от наших возможностей, мы будем смотреть, как действовать дальше на трансферном рынке», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил «Баварии» € 50 млн за Левандовского и хочет, чтобы мюнхенцы как можно скорее приняли это предложение. Самому нападающему «Барселона» предложила трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

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    • Более того, 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок команды после отпуска и поддерживал форму самостоятельно. Вместе с тем новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг на пресс-конференции подчеркнул, что Роналду не говорил ему лично о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.

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