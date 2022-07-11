Агент Игнатьева: Не факт, что Иван продолжит карьеру в РПЛ. У нас есть варианты из Европы

, представитель российского нападающего, рассказал, что у его клиента есть предложения из Европы.

В настоящий момент 23-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».

«Не факт, что Иван продолжит карьеру в клубе РПЛ. У нас есть варианты в том числе из Европы — это не топ-5 чемпионатов, но сильные клубы», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Игнатьев — воспитанник «Краснодара». В 2020 году «Рубин» выкупил его контракт за € 7 млн. В 40 матчах за казанскую команду нападающий забил три гола и отдал три результативные передачи.