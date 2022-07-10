Переговоры «Зенита» и «Сочи» по Кириллу Кравцову находятся на финальной стадии

Полузащитник питерского «Зенита»близок к переходу в «Сочи». Об этом рассказал агент игрока

«Думаю, что сейчас переход Кравцова в "Сочи" вполне реален. Переговоры близки к своей финальной точке», — цитирует Талаева «СЭ».

Кравцов является воспитанником санкт-петербургского клуба. С февраля 2022 года хавбек играл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». В минувшем сезоне Кравцов провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. «Сочи» занял второе место в турнирной таблице первенства, московское «Динамо» — третье.