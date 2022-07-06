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    Форвард сборной Армении перешел из «Хоффенхайма» в «Кельн»

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    Пресс-служба «Кельна» объявила о трансфере нападающего «Хоффенхайма» и сборной Армении Саркиса Адамяна.

    Саркис Адамян
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    Саркис Адамян

    Контракт с 29-летним футболистом подписан до 2026 года.

    «Решающим фактором для моего перехода в "Кельн" стало то, что я знаю тренера команды Штеффена Баумгарта. Он раньше был помощником тренера в "Ганзе". Я уже тренировался под его руководством. Я рад, что этот переход состоялся, потому что я и моя семья хотели вернуться в Германию. Сейчас важно как можно быстрее набрать форму», — сказал Адамян.

    Минувший сезон он начинал в немецком «Хоффенхайме». Вторую половину сезона он провел в аренде в бельгийском «Брюгге», в составе которого провел 16 матчей, забил шесть мячей и выиграл чемпионат Бельгии.

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