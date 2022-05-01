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    «Зенит» продлит контракт с Семаком

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    «Зенит» в ближайшее время объявит о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В минувшую субботу Семак четвертый раз подряд привел команду к победе в чемпионате России.

    «После победы в чемпионате России вопрос с продлением контракта с Семаком решен», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. После игры с «Локомотивом» 46-летний специалист подтвердил, что в соглашении предусмотрена опция продления.

    «Опция продления контракта у меня есть. Но есть и время. Объявлять вещи, связанные с контрактом», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

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