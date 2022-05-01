«Зенит» продлит контракт с Семаком

в ближайшее время объявит о продлении контракта с главным тренером команды

В минувшую субботу Семак четвертый раз подряд привел команду к победе в чемпионате России.

«После победы в чемпионате России вопрос с продлением контракта с Семаком решен», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. После игры с «Локомотивом» 46-летний специалист подтвердил, что в соглашении предусмотрена опция продления.

«Опция продления контракта у меня есть. Но есть и время. Объявлять вещи, связанные с контрактом», — цитирует Семака «Чемпионат».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.