«Зенит» продлит контракт с Семаком

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
В минувшую субботу Семак четвертый раз подряд привел команду к победе в чемпионате России.
«После победы в чемпионате России вопрос с продлением контракта с Семаком решен», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого приводит «Матч ТВ».
Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. После игры с «Локомотивом» 46-летний специалист подтвердил, что в соглашении предусмотрена опция продления.
«Опция продления контракта у меня есть. Но есть и время. Объявлять вещи, связанные с контрактом», — цитирует Семака «Чемпионат».
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.