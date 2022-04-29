РФС подготовил три варианта развития футбола в России

(РФС) подготовил три возможных сценария развития футбола в России — «европейский», «азиатский» и «внутренний», сообщает РБК

Выбор будет зависеть от дальнейших решений ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.

Материалы были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета РФС, который состоялся 27 апреля.

«Европейский сценарий»:

Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

«Азиатский сценарий»:

Этот вариант предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

Действия сборных команд: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных команд квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

Всё о футболе России

«Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.

Действия сборных команд: проведение товарищеских турниров с «дружественными» странами.

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В РФС ожидают решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российских сборных и клубов от международных соревнований.

«Мы прорабатываем все возможные сценарии, которые сейчас носят исключительно прогнозный характер, включая развитие внутренних соревнований.

В настоящий момент мы остаемся членом УЕФА и ФИФА и не собираемся менять конфедерацию», — сообщили в пресс-службе РФС.