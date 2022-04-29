Колыванов: В матче с сочинцами «Рубин» хочет красиво хлопнуть дверью

Бывший футболистподелился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между

«У "Рубина" неудачный цикл, много поражений было, но из зоны они потихоньку выбрались. "Рубин" хочет отыграться, хлопнуть дверью и как-то красиво закончить чемпионат.

У команды много футболистов уехало, она омолодилась, поэтому сложно сказать. У "Сочи" команда хорошо укомплектована, много игроков, которые поиграли в разных российских клубах.

"Сочи" ровно играет на протяжении всего сезона. Это опытная команда, которая знает, как играть походу матча, где прибавить и контролировать ритм матча.

Матч должен быть интересным», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

Игра состоится 30 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.