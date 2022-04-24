начнут матч в 16:00 в очередном туре ФНЛ, 24.04.2022.

Последний матч между собой: «Енисей» — «Ротор» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ротор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ротор — Енисей.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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