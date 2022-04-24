«Ротор»
Волгограды выглядят обреченными на вылет. За 5 туров «Ротору» нужно отыграть гандикап в 7 очков, но с такими проблемами в организации игры сделать это будет крайне сложно.
Зато предыдущий тур для «Ротора» вновь вышел неудачным. На выезде команда минимально уступила «Торпедо».
Коэффициенты матча Ротор — Енисей
Два поражения к ряду явно не прибавляют команде позитива. «Ротор» к тому же слабоват в плане реализации: лишь 30 забитых мячей в 33 матчах.
Матчи с «Енисеем» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Ротор» выиграл трижды при одной неудаче.
«Енисей»
«Енисей» борется за выход в стыки. И ведь не секрет, что команда на ходу, снося всех и вся на своем пути!
«Енисей» имеет действующую серию из трех побед подряд. Причем последняя пришлась на кубковый матч с «Рубином» (3:1).
Минувший тур также удался красноярцам. Дома они не оставили шансов крепкому «Нефтехимику» (2:0).
При нынешней диспозиции (4 место), у «Енисея» еще есть шансы на прямой выход в РПЛ. Правда, для этого нужно ликвидировать гандикап в пять очков от «Торпедо».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.22, а на «Ротор» — за 3.20.
«Ротор» имеет серьезные проблемы с игрой и результатами.
«Енисей»
Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.