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    «Енисей» приблизит «Ротор» к вылету?

    «Ротор» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Енисей»
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    «Енисей»
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2022 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Ротор»

    Волгограды выглядят обреченными на вылет. За 5 туров «Ротору» нужно отыграть гандикап в 7 очков, но с такими проблемами в организации игры сделать это будет крайне сложно.

    Зато предыдущий тур для «Ротора» вновь вышел неудачным. На выезде команда минимально уступила «Торпедо».

    Коэффициенты матча Ротор — Енисей

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Два поражения к ряду явно не прибавляют команде позитива. «Ротор» к тому же слабоват в плане реализации: лишь 30 забитых мячей в 33 матчах.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Енисеем» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Ротор» выиграл трижды при одной неудаче.

    «Енисей»

    «Енисей» борется за выход в стыки. И ведь не секрет, что команда на ходу, снося всех и вся на своем пути!

    «Енисей» имеет действующую серию из трех побед подряд. Причем последняя пришлась на кубковый матч с «Рубином» (3:1).

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    • Минувший тур также удался красноярцам. Дома они не оставили шансов крепкому «Нефтехимику» (2:0).

    При нынешней диспозиции (4 место), у «Енисея» еще есть шансы на прямой выход в РПЛ. Правда, для этого нужно ликвидировать гандикап в пять очков от «Торпедо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.22, а на «Ротор» — за 3.20.

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    «Ротор» имеет серьезные проблемы с игрой и результатами.

    «Енисей» весной выглядит сильнее всех в ФНЛ.

    Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.

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    «Ротор» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» приблизит «Ротор» к вылету?
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