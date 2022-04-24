«Ротор» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

Волгограды выглядят обреченными на вылет. За 5 туров «Ротору» нужно отыграть гандикап в 7 очков, но с такими проблемами в организации игры сделать это будет крайне сложно.

Зато предыдущий тур для «Ротора» вновь вышел неудачным. На выезде команда минимально уступила «Торпедо».

Коэффициенты матча Ротор — Енисей 1 3.15 X 3.30 2 2.30 Ставка

Два поражения к ряду явно не прибавляют команде позитива. «Ротор» к тому же слабоват в плане реализации: лишь 30 забитых мячей в 33 матчах.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Енисеем» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Ротор» выиграл трижды при одной неудаче.

«Енисей»

«Енисей» борется за выход в стыки. И ведь не секрет, что команда на ходу, снося всех и вся на своем пути!

«Енисей» имеет действующую серию из трех побед подряд. Причем последняя пришлась на кубковый матч с «Рубином» (3:1).

Минувший тур также удался красноярцам. Дома они не оставили шансов крепкому «Нефтехимику» (2:0).

При нынешней диспозиции (4 место), у «Енисея» еще есть шансы на прямой выход в РПЛ. Правда, для этого нужно ликвидировать гандикап в пять очков от «Торпедо».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.22, а на «Ротор» — за 3.20.

«Ротор» имеет серьезные проблемы с игрой и результатами.

«Енисей» весной выглядит сильнее всех в ФНЛ .

Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.