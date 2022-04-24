«Челси» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор гола

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

На 85-й минуте гости получили пенальти и остались в меньшинстве — красная карточка была показана Крейгу Доусону за грубый толчок Лукаку Ромелу в своей штрафной площади.

Жоржиньо пробил пенальти, но Лукаш Фабьяньский спас свою команду. Итальянец пробил по-пижонски низом и прямо в руки голкипера.

А на 90-й минуте Алонсо с бровки выполнил передачу на Пулишича, Кристиан точным ударом левой ногой отправляет мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Кристиан Пулишич (90') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик (Хаким Зиеш, 76'), N'Golo Kanté, Жоржиньо, Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Кристиан Пулишич, 76'), Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 76') Вест Хэм: Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 78'), Пабло Форнальс, Андрей Ярмоленко (Джаррод Боуэн, 73'), Артур Масуаку, Марк Ноубл (Деклан Райс, 62'), Томаш Соучек, Владимир Цоуфаль, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждение: Маркос Алонсо (82') Удаление: Крэйг Доусон (86')

«Аристократы» остались третьими с 65 очками. «Молотобойцы» с 52 очками располагаются на седьмой строчке.

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В параллельном матче «Бернли» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» — 1:0.

Единственный мяч был забит на 62-й минуте. Макнил справа вывел к воротам Вегхорста, чей прострел в центр в касание замкнул Матей Выдра, пробивший в правый угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Матей Выдра (62') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 64'), Коннор Робертс, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Дуайт Макнил (Кевин Лонг, 86'), Джек Корк, Джош Браунхилл, Ник Поуп (Эшли Барнс, 64'), Ваутер Вегорст, Матей Выдра (Аарон Леннон, 71') Вулверхэмптон: Фабиу Силва (Педру Нету, 67'), Hee-chan Hwang, Рауль Хименес, Jonny Castro, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Нелсон Семеду, Ромен Сес (Франсиску Тринкан, 79'), Конор Коди, Вийи Боли, Жозе Са Предупреждения: Матей Выдра (33'), Чарли Тейлор (77'), Эшли Барнс (90 + 4')

«Вулверхэмптон» с 49 очками на 8-м месте, «Бернли» набрал 31 балл и выбрался из зоны вылета — 17 место.

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Еще в одном матче «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 2:2.

За хозяев забили Дэнни Уэлбек и Мохаммед Салису (автогол), за «святых» — дубль оформил Джордж Уорд-Проуз.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон 2:2 Голы: 1:0 Дэнни Уэлбек (2'), 2:0 Мохаммед Салису (автогол) (44'), 2:1 Джеймс Уорд-Праус (45 + 4'), 2:2 Джеймс Уорд-Праус (54') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Адам Уэбстер (Паскаль Гросс, 62'), Леандро Троссард, Энок Мвепу (Соломон Марч, 61'), Alexis MacAllister, Moisés Caicedo, Марк Кукурелья, Ниль Мопе (Джереми Сармиенто, 85'), Дэнни Уэлбек Саутгемптон: Шейн Патрик Лонг (Армандо Броя, 80'), Че Адамс, Нейтан Редмонд, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Телла (Стюарт Армстронг, 67'), Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто (Ромен Перро, 37'), Фрейзер Форстер Предупреждение: Марк Кукурелья (45 + 3')

«Брайтон» с 41 очком на 11-м месте, у «Саутгемптона» 40 очков и 13-я позиция.