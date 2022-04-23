В 21:45 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Верона» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Верона»).

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