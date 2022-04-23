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    Смогут ли генуэзцы устоять в Вероне?

    «Верона» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Чемпионат Италии, 23 апреля 2022 года

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    «Сампдория»
    В 34-м туре Серии А «Верона» на своем поле примет «Сампдорию». Игра состоится 23 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Верона» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Апреля 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Верона»

    За пять туров до финиша итальянского первенства «Верона» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Выше она подняться не сможет, но и опустится особо не должна.

    В своей последней проведенной игре «мастифам» удалось обыграть на выезде «Аталанту» со счетом 2:1, то стало для них только второй викторий за последние шесть игровых дней.

    Коэффициенты матча Верона — Сампдория

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    Также стоит отметить, что из 12 предыдущих матчей в Серии А команда проиграла только три из них, столько же поединков в этот период она свела вничью и смогла добыть шесть викторий.

    Календарь и таблица Серии А

    На своем же поле «Верона» побеждала в четырех из пяти последних поединков и забивала в каждом из восьми предыдущих матчей.

    «Сампдория»

    «Сампдория» с 29 зачетными пунктами сейчас занимает 16 место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета ее отделяют семь баллов.

    В минувшем туре первенства клуб из Генуи проиграл на своей территории аутсайдеру «Салернитане» со счетом 1:2. И данное фиаско стало для него третьим подряд в чемпионате.

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    • За семь же последних матчей в рамках Серии А «Сампа» выиграла всего один поединок и потерпела шесть поражений. Отметим, что уже 14 матчей кряду она не играет вничью.

    На выезде генуэзцы уступали в шести из семи последних матчей первенства, победив только один раз. Причем в пяти из семи этих встреч они не смогли забить.

    «Самподрия» выиграла у «Вероны» в последних пяти очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 3:1.

    Прогноз и ставка на «Верона» — «Сампдория»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Сампдории» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.84.

    Рискнем в данном противостоянии поставить на непроигрыш «Сампы», которая в случае очередной неудачи еще ближе станет к вылету. Да и к тому же она очень успешно играет против «Вероны».

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    «Верона» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли генуэзцы устоять в Вероне?
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