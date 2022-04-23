В 34-м туре Серии А «Верона» на своем поле примет «Сампдорию». Игра состоится 23 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Верона» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

За пять туров до финиша итальянского первенства «Верона» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Выше она подняться не сможет, но и опустится особо не должна.

В своей последней проведенной игре «мастифам» удалось обыграть на выезде «Аталанту» со счетом 2:1, то стало для них только второй викторий за последние шесть игровых дней.

Коэффициенты матча Верона — Сампдория 1 1.75 X 3.70 2 4.80 Ставка

Также стоит отметить, что из 12 предыдущих матчей в Серии А команда проиграла только три из них, столько же поединков в этот период она свела вничью и смогла добыть шесть викторий.

Календарь и таблица Серии А

На своем же поле «Верона» побеждала в четырех из пяти последних поединков и забивала в каждом из восьми предыдущих матчей.

«Сампдория»

«Сампдория» с 29 зачетными пунктами сейчас занимает 16 место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета ее отделяют семь баллов.

В минувшем туре первенства клуб из Генуи проиграл на своей территории аутсайдеру «Салернитане» со счетом 1:2. И данное фиаско стало для него третьим подряд в чемпионате.

За семь же последних матчей в рамках Серии А «Сампа» выиграла всего один поединок и потерпела шесть поражений. Отметим, что уже 14 матчей кряду она не играет вничью.

На выезде генуэзцы уступали в шести из семи последних матчей первенства, победив только один раз. Причем в пяти из семи этих встреч они не смогли забить.

«Самподрия» выиграла у «Вероны» в последних пяти очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 3:1.

Прогноз и ставка на «Верона» — «Сампдория»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.82.

На викторию «Сампдории» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.84.

Рискнем в данном противостоянии поставить на непроигрыш «Сампы», которая в случае очередной неудачи еще ближе станет к вылету. Да и к тому же она очень успешно играет против «Вероны».