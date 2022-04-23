«Унион» вырвал победу у «РБ Лейпцига» и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

на своём поле сыграл против берлинскогов рамках 31-го тура чемпионата Германии. Гости одержали победу со счётом 1:2.

Счёт в матче был открыт на 46-й минуте после того как Юссуф Поульсен оказался в нужном месте в нужное время и пробил низом в левый угол ворот — 1:0. «Унион» смог сравнять счёт только на 86-й минуте поединка благодаря голу Свена Михеля — 1:1.

А победный гол матча был забит сразу же на 89-й минуте Кевином Беренсом, который и принес победу берлинскому «Униону» — 1:2.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Унион 1:2 Голы: 1:0 Юссуф Поульсен (46'), 1:1 Свен Михель (86'), 1:2 Кевин Бехренс (89') Предупреждения: Даниэль Ольмо (87'), Кевин Бехренс (90 + 1'), Фредерик Реннов (90 + 4'), Тайлер Адамс (90 + 6')

«РБ Лейпциг» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 54 очка, а «Унион» 6-е место и 50 баллов в активе.

В параллельных матчах тура франкфуртский «Айнтрахт» сыграв вничью с «Хоффенхаймом» на домашней арене завершив поединок со счётом 2:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Хоффенхайм 2:2 Голы: 0:1 Evan N`Dicka (автогол) (12'), 1:1 Evan N`Dicka (32'), 2:1 Даити Камада (66'), 2:2 Жоржиньо Рюттер (78') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N`Dicka, Ансгар Кнауфф (Гонсало Пасьенса, 86'), Кристиян Якич, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 67'), Филип Костич, Даити Камада (Джибриль Соу, 79'), Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 79'), Rafael Borré Хоффенхайм: Мунас Даббур (Роберт Сков, 87'), Якоб Бруун Ларсен (Жоржиньо Рюттер, 67'), Андрей Крамарич, Давид Раум, Ангело Штиллер, Диади Самассеку, Ила Бебу, Стефан Пош, Кевин Фогт, Кевин Акпогума (Ховард Нордтвейт, 46'), Оливер Бауман, Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N`Dicka, Ансгар Кнауфф (Гонсало Пасьенса, 86'), Кристиян Якич, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 67'), Филип Костич, Даити Камада (Джибриль Соу, 79'), Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 79'), Rafael Borré Предупреждения: Rafael Borre (52'), Ангело Штиллер (62'), Роберт Сков (90 + 1')

«Кёльн» уверенно обыграл «Арминию» на своём поле со счётом 3:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Арминия 3:1 Голы: 1:0 Марк Ут (3'), 1:1 Timo Hubers (автогол) (33'), 2:1 Антони Модест (43'), 3:1 Ян Тильман (86') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 74'), Лука Килиан, Timo Hubers, Йонас Хектор (Тимо Хорн, 29'), Эйе Скири, Салих Озкан, Деян Любичич (Ян Тильман, 74'), Марк Ут (Mathias Olesen, 88'), Флориан Кайнц (Луис Шауб, 73'), Антони Модест Арминия: Янни Зерра (Робин Хак, 77'), Патрик Виммер, Масая Окугава, Мануэль Притль, Себастиан Василиадис (Burak Ince, 77'), Алессандро Шёпф (Гонсало Кастро, 86'), Джордж Белло, Йоаким Нильссон, Амос Пипер, Гонсалу Рамуш, Штефан Ортега Предупреждения: Амос Пипер (30'), Янни Зерра (32'), Патрик Виммер (38'), Салих Озкан (67'), Марк Ут (69')

И «Фрайбург» не определил сильнейшего в результативном матче с «Боруссией М», который закончился ничьей со счётом 3:3.