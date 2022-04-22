Соболев об отстранении сборной России: Спорт вне политики. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему

Нападающий «Спартака»признался, что не считает справедливым отстранение сборнойот участия в международных турнирах.

«Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы — спортсмены — не имеем отношения к тому, что происходит.

Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты — играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого.

Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

Каким я вижу "Спартак" летом? Не думаем об этом — просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные — с нами», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.