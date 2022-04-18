Быстров: РФС нужно переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) следует присоединиться к Азиатской конфедерации футбола.

На прошлой неделе набсовет Федерации шахмат России (ФШР) единогласно проголосовал за вступление в состав участников Азиатской шахматной федерации.

«В шахматах это не отразится на конкуренции, потому что в Азии есть сильные шахматисты. Но в случае с футболом понимаем, что Европа — мировой флагман. Однажды мы вновь будем выступать на европейских турнирах.

Но если в ближайшие пять лет нас туда не допустят, то нужно будет находить какие-то пути развития и, возможно, выходить на тот же азиатский футбольный рынок. Сидеть дома и ни с кем не соревноваться — это тоже провал.

Если нет другой альтернативы, то нужно делать этот шаг», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.