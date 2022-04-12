В РФС отреагировали на решение CAS об отклонении апелляции о переносе стыковых матчей ЧМ-2022

(РФС) отреагировали на мотивировочную часть решения (CAS) об отклонении апелляции о переносе стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборные России и ее клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок, в связи с чем команда Польши автоматически прошла в финал стыков и, победив Швецию (2:0), попала на ЧМ-2022.

«Сегодня CAS в Лозанне опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА.

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.

При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к ФИФА и УЕФА по существу.

Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», — говорится в заявлении РФС, которое цитирует «Спорт-Экспресс».