CAS объяснил, почему отказался вернуть сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022

(CAS) опубликовал заявление, в котором объяснил отклонение апелляции России о временном снятии запрета на участие ее команд в международных турнирах по футболу.

Напомним, что футбольная сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах чемпионата мира-2022 в конце марта.

CAS принял свое решение, основываясь на позиции соперников российской национальной команды — сборных Польши, Швеции и Чехии.

«Нет никаких сомнений в том, что команды России имеют законный интерес к участию в соревнованиях ФИФА.

С другой стороны, председатель апелляционного отдела согласен с ФИФА в том, что организация бесспорно заинтересована в поддержании и обеспечении бесперебойной работы и честности своих соревнований.

Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России.

Другими словами, если бы сборной России было разрешено играть, их соперники лишились бы матча, и игры даже не состоялись бы.

Честность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — говорится в мотивировочной части заявления CAS.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды ото всех международных соревнований из-за событий на Украине.