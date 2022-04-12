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    CAS объяснил, почему отказался вернуть сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022

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    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал заявление, в котором объяснил отклонение апелляции России о временном снятии запрета на участие ее команд в международных турнирах по футболу.

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    Напомним, что футбольная сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах чемпионата мира-2022 в конце марта.

    CAS принял свое решение, основываясь на позиции соперников российской национальной команды — сборных Польши, Швеции и Чехии.

    «Нет никаких сомнений в том, что команды России имеют законный интерес к участию в соревнованиях ФИФА.

    С другой стороны, председатель апелляционного отдела согласен с ФИФА в том, что организация бесспорно заинтересована в поддержании и обеспечении бесперебойной работы и честности своих соревнований.

    Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России.

    Другими словами, если бы сборной России было разрешено играть, их соперники лишились бы матча, и игры даже не состоялись бы.

    Честность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — говорится в мотивировочной части заявления CAS.

    28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды ото всех международных соревнований из-за событий на Украине.

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