Агент: Кухта полностью доволен всем в «Локомотиве»

«У Яна действующий контракт. Кухта полностью доволен в "Локомотиве". Все нормально.
Происходящее с желтыми и красными карточками — это не важно. Главное, что Кухте все нравится в команде», — сказал Мартинович «Спорт-Экспрессу».
После матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом (2:2) чешский нападающий был дисквалифицирован на два матча по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
В нынешнем сезоне Кухта забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за "Локомотив".
Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.