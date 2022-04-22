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    Агент: Кухта полностью доволен всем в «Локомотиве»

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    Агент Милан Мартинович, представляющий нападающего «Локомотива» Яна Кухту, заявил, что игрок полностью доволен своим нахождением в команде.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «У Яна действующий контракт. Кухта полностью доволен в "Локомотиве". Все нормально.

    Происходящее с желтыми и красными карточками — это не важно. Главное, что Кухте все нравится в команде», — сказал Мартинович «Спорт-Экспрессу».

  • Родригао и Кухта дисквалифицированы на два матча
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    • После матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом (2:2) чешский нападающий был дисквалифицирован на два матча по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

    В нынешнем сезоне Кухта забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за "Локомотив".

    Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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