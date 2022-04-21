Родригао и Кухта дисквалифицированы на два матча

Защитники нападающийпо итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги дисквалифицированы на два матча каждый, сообщает Sport24

Напомним, Родриго и Кухта устроили стычку во втором тайме игры «Сочи» — «Локомотив» (2:2), за что получили по красной карточке.

На 54-й минуте матча 25-го тура РПЛ (2:2) Родригао и Кухта упали в штрафной площади сочинцев в результате борьбы за мяч.

Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.

Решение об отстранении двух футболистов принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» — дома против «Ахмата». Обе игры пройдут в субботу, 23 апреля.