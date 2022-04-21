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    Родригао и Кухта дисквалифицированы на два матча

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    Защитник «Сочи» Родригао и нападающий «Локомотива» Ян Кухта по итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги дисквалифицированы на два матча каждый, сообщает Sport24.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    Напомним, Родриго и Кухта устроили стычку во втором тайме игры «Сочи» — «Локомотив» (2:2), за что получили по красной карточке.

    На 54-й минуте матча 25-го тура РПЛ (2:2) Родригао и Кухта упали в штрафной площади сочинцев в результате борьбы за мяч.

    Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.

    Решение об отстранении двух футболистов принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

    Следующий матч «Локомотив» проведет дома против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» — дома против «Ахмата». Обе игры пройдут в субботу, 23 апреля.

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