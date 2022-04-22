Юрген Клопп рассказал, сможет ли Фирмино сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, сможет ли нападающий «мерсисайдцев»принять участие в игре 34-го тура АПЛ с «Эвертоном».

«Бобби становится все лучше и лучше. Сегодня его первый тренировочный день после травмы, так что впереди есть ещё два дня чтобы принять решение, так что, может быть он сыграет.

"Если Фирмино скажет, что он в порядке, значит, он будет задействован в игре. А нет, тогда мы подождем еще несколько дней, и тогда, я думаю, после этого его возвращение на поле состоится",— цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Фирмино пропустил матч 30-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (4:0) из-за боли в стопе. Матч чемпионата Англии "Ливерпуль" — "Эвертон" состоится 24 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.