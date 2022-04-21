«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Роберто Фирмино

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с бразильским нападающим, информирует The Liverpool Echo

Согласно сведениям источника, «мерсисайдцы» уже готовят новый контракт для Фирмино и сделают предложение игроку в ближайшее время. Руководство «Ливерпуля» учитывает возможную потерю Садио Мане и Мохамеда Салаха, поэтому хочет сохранить в составе своей команды хотя бы один из трёх элементов звёздного атакующего трио.

В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт Роберто с «мерсисайдским» клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.