Последний матч между собой: «Севилья» — «Леванте» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.55.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Севилья»).
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