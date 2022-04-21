ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Севилья» проиграет а поле «Леванте»?

    «Леванте» — «Севилья». Прогноз (к. 3.55) и ставки на чемпионат Испании 21 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леванте» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Севилья» сыграет на выезде против «Леванте» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Леванте» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Леванте»

    «Леванте» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков. Расстояние до спасительной 17-й строчки составляет четыре очка.

    Положение, мягко говоря, сложное, но пока что у «Леванте» все еще остаются относительно неплохие шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

    Коэффициенты матча Леванте — Севилья

  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
    •

    Тем более в последнее время команда Алессио Лиши регулярно набирает очки. В прошлом туре «Леванте» разгромил на выезде «Гранаду», а в начале месяца выиграл на своем поле у «Вильярреала». Между этими матчами было поражение от «Барселоны», забившей решающий гол на последних минутах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Леванте» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 32-х матчах 60 очков — столько же у «Барселоны» и «Атлетико».

    Несколько дней назад у «Севильи» был сумасшедший матч против «Реала». Команда Хулена Лопетеги выигрывала после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге уступила — 2:3. Это было первое домашнее поражение «Севильи» в текущем чемпионате.

  • С «Реалом» нельзя расслабляться. Команда Анчелотти устроила ураган во втором тайме
  • В матче 32 тура чемпионата Испании «Реал» одержал волевую победу над «Севильей»
  • 18/04/2022

    • В шести предыдущих матчах у «Севильи» только одна победа. Еще одним разочарованием стал вылет из Лиги Европы. «Севилья» проиграла по сумме двух матчей «Вест Хэму», после чего забуксовала.

    Пять из шести предыдущих матчей «Севильи» на выезде в рамках Ла Лиги завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за тоже 3.55, а победу «Севильи» — за 2.11.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Леванте» отчаянно борется за выживание, а против таких команд, как правило, очень сложно играть, особенно в гостях.

    «Севилья», к тому же, слегка сдала под конец сезона. В общем, есть все основания полагать, что три очка в предстоящем матче достанутся не фавориту.

    Ставка — победа «Леванте» за 3.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Монреаль — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Майами — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Мемфис — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.20
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сун Ву Квон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Табернер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Енисей — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Джокович — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леванте» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» проиграет а поле «Леванте»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры