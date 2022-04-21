«Севилья» сыграет на выезде против «Леванте» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Леванте» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков. Расстояние до спасительной 17-й строчки составляет четыре очка.

Положение, мягко говоря, сложное, но пока что у «Леванте» все еще остаются относительно неплохие шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

Коэффициенты матча Леванте — Севилья 1 3.45 X 3.45 2 2.12 Ставка

Тем более в последнее время команда Алессио Лиши регулярно набирает очки. В прошлом туре «Леванте» разгромил на выезде «Гранаду», а в начале месяца выиграл на своем поле у «Вильярреала». Между этими матчами было поражение от «Барселоны», забившей решающий гол на последних минутах.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Леванте» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Севилья»

«Севилья» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 32-х матчах 60 очков — столько же у «Барселоны» и «Атлетико».

Несколько дней назад у «Севильи» был сумасшедший матч против «Реала». Команда Хулена Лопетеги выигрывала после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге уступила — 2:3. Это было первое домашнее поражение «Севильи» в текущем чемпионате.

В шести предыдущих матчах у «Севильи» только одна победа. Еще одним разочарованием стал вылет из Лиги Европы. «Севилья» проиграла по сумме двух матчей «Вест Хэму», после чего забуксовала.

Пять из шести предыдущих матчей «Севильи» на выезде в рамках Ла Лиги завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Леванте» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за тоже 3.55, а победу «Севильи» — за 2.11.

«Леванте» отчаянно борется за выживание, а против таких команд, как правило, очень сложно играть, особенно в гостях.

«Севилья», к тому же, слегка сдала под конец сезона. В общем, есть все основания полагать, что три очка в предстоящем матче достанутся не фавориту.

Ставка — победа «Леванте» за 3.55.