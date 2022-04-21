«Леванте»
«Леванте» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков. Расстояние до спасительной 17-й строчки составляет четыре очка.
Положение, мягко говоря, сложное, но пока что у «Леванте» все еще остаются относительно неплохие шансы избежать вылета из элитного дивизиона.
Коэффициенты матча Леванте — Севилья
Тем более в последнее время команда Алессио Лиши регулярно набирает очки. В прошлом туре «Леванте» разгромил на выезде «Гранаду», а в начале месяца выиграл на своем поле у «Вильярреала». Между этими матчами было поражение от «Барселоны», забившей решающий гол на последних минутах.
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«Леванте» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.
«Севилья»
«Севилья» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 32-х матчах 60 очков — столько же у «Барселоны» и «Атлетико».
Несколько дней назад у «Севильи» был сумасшедший матч против «Реала». Команда Хулена Лопетеги выигрывала после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге уступила — 2:3. Это было первое домашнее поражение «Севильи» в текущем чемпионате.
В шести предыдущих матчах у «Севильи» только одна победа. Еще одним разочарованием стал вылет из Лиги Европы. «Севилья» проиграла по сумме двух матчей «Вест Хэму», после чего забуксовала.
Пять из шести предыдущих матчей «Севильи» на выезде в рамках Ла Лиги завершились вничью.
Прогноз и ставка
На «Леванте» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за тоже 3.55, а победу «Севильи» — за 2.11.
«Леванте» отчаянно борется за выживание, а против таких команд, как правило, очень сложно играть, особенно в гостях.
«Севилья», к тому же, слегка сдала под конец сезона. В общем, есть все основания полагать, что три очка в предстоящем матче достанутся не фавориту.
Ставка — победа «Леванте» за 3.55.