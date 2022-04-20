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    Старший тренер «Енисея» не удивлен победой над «Рубином»

    Футбол Енисей Кубок России Футбол России Рубин
    Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против «Рубина» (3:1).

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Не хочется умничать, но мы отталкивались от своей игры, у нас есть идея того, что мы хотим от своей команды, от каждого футболиста. Разбирая соперников, мы смотрим на детали, как противодействовать в обороне.

    Безусловно, мы очень серьезно готовились к "Рубину". Несмотря на то что у них сейчас не самый удачный период, мы понимали, что перед нами серьезный соперник.

    Мы знаем Леонида Викторовича Слуцкого, какой он сильный тренер, прекрасно понимали, как нам будет тяжело, и первый тайм нам показал, что мы все сделали правильно.

    Почему мы должны быть удивлены победе? Мы были довольны тем, как играла наша команда, видели те детали, над которыми мы работали, стали находить вверху нашу "восьмерку" и "десятку".

    Нам нравилось то, что делает наша команда, и мы видели ход работы всего нашего коллектива», — цитирует Гаранина ТАСС.

    Соперник подопечных Гаранина по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг, 21 апреля.

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