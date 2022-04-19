Гасперини: Будем делать выводы по завершению сезона

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2).

«Наш моральный дух сейчас находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на позитивном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. В матче с "Вероной" игроки приложили все усилия, но сейчас нам очень не везет. Когда мы играем открыто с техничными командами, то часто проигрываем.

Мы хорошо выступали в Серии А до конца декабря, а потом не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по эффективности. В изменении направления есть много моментов. Будем делать выводы по завершению сезона. Сейчас нужно понимать, что мы должны подарить фанатам позитивный финал сезона», — сказал Гасперини DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Верона» набрала 48 очков и поднялась на девятом место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 51 баллом занимает восьмую строчку.