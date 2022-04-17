ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 12:28
    • Инвестиционный фонд из Бахрейна станет новым владельцем «Милана»
  • 12:08
    • «Милан» может попытаться вернуть Доннарумму из «ПСЖ»
  • 11:29
    • Промес может пропустить матч с ЦСКА
  • 20:57
    • «Спартак» и «Рубин» победителя не выявили
  • 19:26
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
    Все новости спорта

    Промес может пропустить матч с ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Умяров восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

    Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА.

  • Каждому по тайму. Слуцкий прервал серию поражений, но не удержал победу
  • Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью 1:1 с казанским «Рубином» в 25-м туре РПЛ. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля, начало — в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Оба клуба имеют огромную мотивацию
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры