Промес может пропустить матч с ЦСКА

Главный тренер «Спартака»после матча с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Умяров восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА.

У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля, начало — в 19:30 мск.