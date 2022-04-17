Клаудиньо: Мы знали, что игра будет тяжелой, поэтому так нужен был ранний гол

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Быстрый забитый мяч был очень важен для нас, потому что мы знали, что должны забить в самом начале игры. Рад, что смог отличиться и помочь "Зениту"!

Мне очень хотелось снова почувствовать радость от забитого мяча, вернуться в список бомбардиров команды. Но важнее всего итоговая победа.

Мы знали, что игра будет тяжелой, именно поэтому так нужен был ранний гол. Ведь соперник мог окопаться в обороне и закрыться от нас, было бы проблематично подобраться к его воротам.

А быстрый забитый мяч, по сути, вскрыл игру — и мы повели ее уже так, как и планировали.

Счет мог стать не 4:0, а 5:0 или даже 6:0 — так много голевых моментов у нас было, столько атак мы провели.

Но, к сожалению, больше забить нам не удалось. Конечно, всегда хочется реализовать все свои шансы, но самое главное — то, что мы набрали три очка.

Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти.

Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка», — приводит Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

В среду, 20 апреля, «Зениту» предстоит матч четвертьфинала Кубка России против «Алании» — одной из самых ярких команд ФНЛ.

«Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все, на что способны.

Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем», — сказал Клаудиньо.