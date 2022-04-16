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    АПЛ. «Тоттенхэм» одолел «Брайтон», «Арсенал» в гостях у «Саутгемптона», «МЮ» примет «Норвич»

    Результаты и подробности матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    С 16 по 17 апреля проходят матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги.

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1

    «Тоттенхэм» на своём поле сыграл против «Брайтона» в рамках 33-го тура АПЛ.

    Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

    В этом матче «Тоттенхэм» не сделал совсем ничего, за всю игру у команды 0 попаданий в створ ворот.

    «Брайтон» смог вырвать победу и забить гол на 90-й минуте поединка. Леандро Троссард показал великолепную технику затем пробил, ворвавшись в штрафную — 0:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 0:1
    Гол: 0:1 Леандро Троссард (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Emerson Royal, Родриго Бентанкур (Гарри Уинкс, 72'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон, Деян Кулушевски (Лукас Моура, 64'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн, 88') Брайтон энд Хоув Альбион: Алексис Мак Аллистер, Энок Мвепу (Дэнни Уэлбек, 46'), Леандро Троссард, Moises Caicedo (Адам Лаллана, 78'), Ив Биссума, Паскаль Гросс, Тарик Лампти (Соломон Марч, 82'), Марк Кукурелья, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Энок Мвепу (26'), Деян Кулушевски (27'), Родриго Бентанкур (34'), Ив Биссума (58'), Emerson Royal (90 + 4'), Льюис Данк (90 + 5')

    «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 57 очков, а «Брайтон» поднялся на 10-е место в их активе 40 баллов.

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