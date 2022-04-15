Семак: «Урал» умеет обороняться и качеством, и количеством

Главный тренеррассказал рассказал о готовности санкт-петербургского клуба к матчу св 25-м туре РПЛ.

«Результат в Грозном был приятным для нас. Мы смогли победить и сохранить отрыв от "Динамо". Сейчас будет следующий тур, ситуация та же.

Все работают с мыслью о том, чтобы сыграть как можно лучше и победить в следующем матче. Каждая игра — финал как для нас, так и для наших соперников.

Вендел готовится к матчу. Остальные, кто был травмирован, продолжают реабилитацию. Должен приступить к занятиям практически с сегодняшнего дня Одоевский.

У Ловрена, Караваева и Крицюка достаточно серьёзные травмы. Они в разной степени готовности, но, конечно, выбыли надолго.

Победить — самое важное. Все матчи проходят в сложной и напряжённой борьбе. Понимаем, насколько результат важен и для гостей, и для нас.

"Урал" умеет обороняться и качеством, и количеством, это одна из лучших команд по игре в обороне. Мы будем работать над тем, чтобы создать ей как можно больше проблем», — цитирует тренера пресс-служба клуба.