Хави: Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу.

Никаких оправданий быть не может. Мы — "Барселона", клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.