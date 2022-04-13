ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери выходит на новый уровень. Кажется, «Вильярреал» решил замахнуться на победу в ЛЧ
  • 15:14
    • Акционер «Спартака» Алекперов попал под санкции Великобритании
    Все новости спорта

    Хави: Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Барселона Футбол Испании Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Лига Европы
    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

    «Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу.

    Никаких оправданий быть не может. Мы — "Барселона", клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

    Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов увидим в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры