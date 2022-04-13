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    • «Реал» уступил «Челси» в Мадриде, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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    Тухель: Хотел поблагодарить судью за матч, но он смеялся с Анчелотти во весь голос

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ответного матча с мадридским «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов признался, что остался разочарован поведением арбитра Шимона Марчиняка.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Судья отлично провел время с моим коллегой Карло Анчелотти. Меня это разочаровало.

    Я знаю, что Анчелотти — джентльмен и приятный человек, но, когда я хотел поблагодарить судью за матч, увидел, что он смеется во весь голос вместе с тренером соперника.

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    • Думаю, делать это сразу после финального свистка и 126 игровых минут, в течение которых одна команда отдала все сердце и боролась до последней капли крови — это явно не самый подходящий момент. После этого ты идешь и видишь, как судья улыбается и смеется с другим тренером.

    Судья выбрал для этого не самый лучший момент. И я сказал ему об этом», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

    «Челси» проиграл «Реалу» по сумме двух матчей. Ключевым стал гол нападающего «Мадрида» Карима Бензема в овертайме ответной игры.

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