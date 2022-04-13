Тренер «Айнтрахта»: Первый матч с «Барселоной» добавит нам уверенности

Главный тренеррассказал, чего ждет от ответного матча св /4 финала Лиги Европы.

Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

«Понимаем, что перед нами стоит очень трудная задача. Но первый матч добавит нам уверенности.

Мы должны хорошо сыграть на всех участках поля. Это понятно. Многое должно сложиться.

Мы можем многое улучшить по сравнению с первым матчем — построение игры в обороне, концентрацию, бдительность и переход в атаку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.