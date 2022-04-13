ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери выходит на новый уровень. Кажется, «Вильярреал» решил замахнуться на победу в ЛЧ
  • 15:14
    • Акционер «Спартака» Алекперов попал под санкции Великобритании
    Все новости спорта

    Тренер «Айнтрахта»: Первый матч с «Барселоной» добавит нам уверенности

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии Футбол Испании Барселона Лига Европы
    Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер рассказал, чего ждет от ответного матча с «Барселоной» в /4 финала Лиги Европы.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

    «Понимаем, что перед нами стоит очень трудная задача. Но первый матч добавит нам уверенности.

    Мы должны хорошо сыграть на всех участках поля. Это понятно. Многое должно сложиться.

    Мы можем многое улучшить по сравнению с первым матчем — построение игры в обороне, концентрацию, бдительность и переход в атаку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов увидим в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры