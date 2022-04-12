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    Гол Чуквезе вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов

    «Бавария» — «Вильярреал»: счет 1:1, обзор голов

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    «Бавария» и «Вильярреал» провели ответный матч 1/4 Лиги чемпионов, в рамках которого была зафиксирована ничья 1:1.

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    Счет открыл Роберт Левандовски бильярдным ударом в нижний угол.

    На 88 минуте встречи гости вышли в контратаку. Жерар Морено отпасовал на дальнюю штангу, куда набегал Самуэль Чуквезе. Он переиграл Мануэля Нойера с ближней дистанции.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Бавария — Вильярреал 1:1
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (52'), 1:1 Самуэль Чуквезе (88') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Альфонсо Дэвис, 87'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 90'), Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 82'), Кингсли Коман, Роберт Левандовски Вильярреал: Арно Данжума (Самуэль Чуквезе, 84'), Херар Морено, Джовани Ло Чельсо, Франсис Коклен (Альфонсо Педраса, 84'), Даниэль Парехо (Серж Орье, 90'), Этьен Капу, Первис Эступинан, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Херонимо Рульи Предупреждения: Роберт Левандовски (33'), Хуан Фойт (59'), Джовани Ло Чельсо (90 + 1')

    Таким образом, «Вильярреал» выиграл по сумме двух матчей 2:1 и прошел в полуфинал.

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