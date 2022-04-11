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    Пиоли высказался о чемпионской гонки в Серии А

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с «Торино» (0:0) в 32-м туре Серии А.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я сказал судье, что нет смысла говорить нам, что он добавит время, когда так много остановок. Я был раздражен, но не испытывал недостатка в уважении. Мы сделали все, чтобы забить. "Торино" всем тяжело забивать, у нас было не так много голевых моментов, но было много полумоментов.

    Мы боролись за каждый мяч, дуэль за дуэлью, но нам не хватает того волшебного момента в конце. Это положительный результат, но мы хотели победы.

    Кто фаворит в Серии А? Мне не нравится так думать. Не забывайте, что в последние три недели люди говорили, что мы суперфавориты, потом "Наполи", потом "Интер". Никто не является фаворитом», — сказал Пиоли DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» с 68 очками занимает первое место, а «Торино» с 39 очками расположился на 11-й позиции.

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