Пиоли высказался о чемпионской гонки в Серии А

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Торино» (0:0) в 32-м туре Серии А.

«Я сказал судье, что нет смысла говорить нам, что он добавит время, когда так много остановок. Я был раздражен, но не испытывал недостатка в уважении. Мы сделали все, чтобы забить. "Торино" всем тяжело забивать, у нас было не так много голевых моментов, но было много полумоментов.

Мы боролись за каждый мяч, дуэль за дуэлью, но нам не хватает того волшебного момента в конце. Это положительный результат, но мы хотели победы.

Кто фаворит в Серии А? Мне не нравится так думать. Не забывайте, что в последние три недели люди говорили, что мы суперфавориты, потом "Наполи", потом "Интер". Никто не является фаворитом», — сказал Пиоли DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» с 68 очками занимает первое место, а «Торино» с 39 очками расположился на 11-й позиции.