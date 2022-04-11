ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаПризеры известны? Итоги 24-го тура РПЛ
  • 23:57
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте»
  • 00:13
    • «Милан» разошелся миром с «Торино»
  • 21:34
    • «Ростов» в большинстве разгромил «Локомотив»
  • 20:26
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победителя не выявили
  • 18:27
    • «Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча
    Все новости спорта

    Игрок «Леванте» прокомментировал поражение от «Барселоны»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Леванте Барселона
    Полузащитник «Леванте» Хосе Луис Мораес высказался о поражении команды в матче 31-го тура ла лиги с «Барселоной» (2:3).

    Хосе Луис Мораес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосе Луис Мораес

    Отметим, что в этой встрече в ворота каталонцев было назначено три пенальти.

    «С самого начала игры мы старались победить. Мы хорошо прессинговали впереди, отнимали мяч у чужой штрафной.

    Но для победы нужно было действовать крайне эффективно, потому что как только они прилучили первый момент — они тут же забили», — цитирует Моралеса AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» располагается на 20-й строчке с 22 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» добьет «Трактор» на своем льду?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
  • «Болонья» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Летучие мыши» добудут викторию?
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры