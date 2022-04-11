Игрок «Леванте» прокомментировал поражение от «Барселоны»

Хосе Луис Мораес Фото: globallookpress.com
Отметим, что в этой встрече в ворота каталонцев было назначено три пенальти.
«С самого начала игры мы старались победить. Мы хорошо прессинговали впереди, отнимали мяч у чужой штрафной.
Но для победы нужно было действовать крайне эффективно, потому что как только они прилучили первый момент — они тут же забили», — цитирует Моралеса AS.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» располагается на 20-й строчке с 22 баллами.