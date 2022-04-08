Ферран Торрес: «Айнтрахт» создавал нам проблемы

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал результат гостевого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

«Необходимость отыгрываться, приведшая в итоге к ничейному результату, может оказаться для нас ценным опытом перед ответной встречей. Франкфуртцы стали жёстким соперником — проблемы нам они создавали.

Главное, что мы смогли проявить терпение, и наградой за это стал ответный гол. Для такого форварда, как я, всегда важно забивать, помогая этим команде. В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь, что соперник будет силен.

Но мы — "Барса", мы обязаны бороться за каждый трофей, и выигрыш Лиги Европы — наша цель», — цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Барселоны».