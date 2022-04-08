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    Ферран Торрес: «Айнтрахт» создавал нам проблемы

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    Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал результат гостевого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «Необходимость отыгрываться, приведшая в итоге к ничейному результату, может оказаться для нас ценным опытом перед ответной встречей. Франкфуртцы стали жёстким соперником — проблемы нам они создавали.

    Главное, что мы смогли проявить терпение, и наградой за это стал ответный гол. Для такого форварда, как я, всегда важно забивать, помогая этим команде. В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь, что соперник будет силен.

    Но мы — "Барса", мы обязаны бороться за каждый трофей, и выигрыш Лиги Европы — наша цель», — цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.

    Ответная встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Барселоны».

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