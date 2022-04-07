Президент РПЛ назвал недопустимым поведением Акинфеева в матче с «Уралом»

Президент РПЛпрокомментировал перепалку голкипера ЦСКАс арбитромво время матча с «Уралом» (2:2).

Панин после матча ЦСКА — «Урал» был отстранен от работы в РПЛ до конца сезона.

«Панин не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения.

Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль судьям.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность (эфира), попросил бы футболистов контролировать такие моменты», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».