ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бензема провел еще один фееричный матчФормальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Айнтрахт» в меньшинстве удержал ничью с «Барселоной»
  • 23:32
    • СМИ: «Ман Сити» в 2013-м нарушил правила ФИФА, заплатив «Малаге» 360 тысяч евро за 14-летнего Диаса
  • 21:45
    • «Фейеноорд» и «Славия» устроили крупный размен голами в первом матче 1/4 Лиги конференций
  • 21:35
    • «Лейпциг» обменялся голами с «Аталантой» в первом матче 1/4 финала ЛЕ
  • 19:39
    • «Магнитка» одержала волевую победу над «Трактором» и повела в серии
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» в меньшинстве удержал ничью с «Барселоной»

    «Айнтрахт» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии Футбол Испании Барселона
    Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового мяч из борьбы выскочил на радиус штрафной «Барсы», откуда Кнауфф подготовленным ударом с лёта попал в угол ворот. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча.

    На 66-й минуте каталонцы отыгрались. Дембеле сделал передачу к границе штрафной «Айнтрахта», Френки де Йонг и Ферран Торрес разыграли изящную стеночку, после которой испанец аккуратным ударом направил мяч в нижний угол ворот.

    На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тута не успел к мячу, наступив на ногу Педри, получив жёлтую карточку, которая для защитника «Айнтрахта» стала второй.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Айнтрахт Ф — Барселона 1:1
    Голы: 1:0 Ансгар Кнауфф (48'), 1:1 Ферран Торрес (66') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Ансгар Кнауфф, Кристиян Якич (Себастьян Роде, 89'), Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 73'), Даити Камада (Алмами Туре, 81'), Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 89') Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре (Усман Дембеле, 62'), Пабло Гавира (Френки де Йонг, 62'), Серхио Бускетс, Педри, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике (Клеман Лангле, 23'), Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Филип Костич (45 + 2'), Тута (61'), Тута (78'), Кристиян Якич (82')

    Ответный матч пройдет 14 апреля в Барселоне, на арене «Камп Ноу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры