«Айнтрахт» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

Франкфуртскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового мяч из борьбы выскочил на радиус штрафной «Барсы», откуда Кнауфф подготовленным ударом с лёта попал в угол ворот. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча.

На 66-й минуте каталонцы отыгрались. Дембеле сделал передачу к границе штрафной «Айнтрахта», Френки де Йонг и Ферран Торрес разыграли изящную стеночку, после которой испанец аккуратным ударом направил мяч в нижний угол ворот.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тута не успел к мячу, наступив на ногу Педри, получив жёлтую карточку, которая для защитника «Айнтрахта» стала второй.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Айнтрахт Ф — Барселона 1:1 Голы: 1:0 Ансгар Кнауфф (48'), 1:1 Ферран Торрес (66') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Ансгар Кнауфф, Кристиян Якич (Себастьян Роде, 89'), Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 73'), Даити Камада (Алмами Туре, 81'), Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 89') Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре (Усман Дембеле, 62'), Пабло Гавира (Френки де Йонг, 62'), Серхио Бускетс, Педри, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике (Клеман Лангле, 23'), Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Филип Костич (45 + 2'), Тута (61'), Тута (78'), Кристиян Якич (82')

Ответный матч пройдет 14 апреля в Барселоне, на арене «Камп Ноу».