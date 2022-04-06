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    Полузащитник «Урала»: Наверное, Карраскаль думал, что на одной ноге обыграет каждого из нас

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    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

    Рамазан Гаджимурадов
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    Рамазан Гаджимурадов

    На последних минутах встречи вингер армейцев Егор Ушаков зацепил в своей штрафной защитника екатеринбуржцев Лео Гогличидзе.

    Арбитр Игорь Панин долго смотрел повтор эпизода, но не назначил одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА.

    ЭСК РФС позже вынесла решение, что Панин ошибся, не назначив пенальти, и отстранила судью до конца сезона.

    «Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА — тоже чистейшая "точка".

    И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой — одиннадцатиметровый в наши ворота.

    И потом каждые 11 метров признают сомнительным. Когда нам ставят "точку" в игре с "Краснодаром", то говорят: "каждое касание — это пенальти".

    А тут с ЦСКА говорят: "Легкое касание — не пенальти". Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и все.

    Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.

    Конечно, ничья на выезде с ЦСКА — положительный результат. Но как радоваться? Я же в футбол играю, чтобы побеждать, а не чтобы за ничьими ездить.

    Конечно, до игры ты понимаешь, какой соперник. Но нам не стоит бояться. Думаю, сыграла ставка, что они недооценят нас.

    Тот же Карраскаль, который может двоих-троих обыграть, как-то неважно действовал. Наверное, думал, что на одной ноге обыграет каждого из нас.

    Поэтому я чувствовал, что игра будет наша. Потому что пацаны все силы отдали. Я даже про себя могу сказать — отдал все, что можно было. И обидно, что вот так получилось», — приводят слова Гаджимурадова «Известия».

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