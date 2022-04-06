Полузащитник «Урала»: Наверное, Карраскаль думал, что на одной ноге обыграет каждого из нас

Полузащитник «Урала»поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ с(2:2).

На последних минутах встречи вингер армейцев Егор Ушаков зацепил в своей штрафной защитника екатеринбуржцев Лео Гогличидзе.

Арбитр Игорь Панин долго смотрел повтор эпизода, но не назначил одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА.

ЭСК РФС позже вынесла решение, что Панин ошибся, не назначив пенальти, и отстранила судью до конца сезона.

«Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА — тоже чистейшая "точка".

И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой — одиннадцатиметровый в наши ворота.

И потом каждые 11 метров признают сомнительным. Когда нам ставят "точку" в игре с "Краснодаром", то говорят: "каждое касание — это пенальти".

А тут с ЦСКА говорят: "Легкое касание — не пенальти". Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и все.

Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.

Конечно, ничья на выезде с ЦСКА — положительный результат. Но как радоваться? Я же в футбол играю, чтобы побеждать, а не чтобы за ничьими ездить.

Конечно, до игры ты понимаешь, какой соперник. Но нам не стоит бояться. Думаю, сыграла ставка, что они недооценят нас.

Тот же Карраскаль, который может двоих-троих обыграть, как-то неважно действовал. Наверное, думал, что на одной ноге обыграет каждого из нас.

Поэтому я чувствовал, что игра будет наша. Потому что пацаны все силы отдали. Я даже про себя могу сказать — отдал все, что можно было. И обидно, что вот так получилось», — приводят слова Гаджимурадова «Известия».